В СФ предложили увольнять учителей за разжигание розни

https://static.news.ru/photo/c30f4d52-28cd-11eb-89e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/Global Look Press

В Совете Федерации предложили дополнить закон об образовании понятием «просветительская деятельность». Предложение внесла временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела РФ.

Как заявил председатель комиссии Андрей Климов, кроме этого, необходимо предусмотреть возможность увольнять педагогов за использование ими просветительской деятельности для призывов к разжиганию социальной, расовой или религиозной розни, а также «побуждение к иным действиям, противоречащим Конституции РФ», передаёт ТАСС.

По словам Климова, речь идёт о законопроекте, который будет регулировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве. Комиссия предложила внести эти предложения в Думу безотлагательно.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин предложил продлить на 2021 год упрощённый порядок лицензирования образовательных учреждений и аттестации педагогов. В ходе совещания с вице-премьерами он поручил подготовить соответствующий законопроект. Мишустин отметил, что введённый в текущем году особый порядок упростил работу образовательных организаций и учителей, а также позволил избежать процедур с нежелательным в условиях пандемии скоплением большого количества людей, писал NEWS.ru.