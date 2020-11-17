В СФ предложили увольнять учителей за разжигание розни

В Совете Федерации предложили дополнить закон об образовании понятием «просветительская деятельность». Предложение внесла временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела РФ.
Как заявил председатель комиссии Андрей Климов, кроме этого, необходимо предусмотреть возможность увольнять педагогов за использование ими просветительской деятельности для призывов к разжиганию социальной, расовой или религиозной розни, а также «побуждение к иным действиям, противоречащим Конституции РФ»,
По словам Климова, речь идёт о законопроекте, который будет регулировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве. Комиссия предложила внести эти предложения в Думу безотлагательно.
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин предложил продлить на 2021 год упрощённый порядок лицензирования образовательных учреждений и аттестации педагогов. В ходе совещания с вице-премьерами он поручил подготовить соответствующий законопроект. Мишустин отметил, что введённый в текущем году особый порядок упростил работу образовательных организаций и учителей, а также позволил избежать процедур с нежелательным в условиях пандемии скоплением большого количества людей, писал NEWS.ru.