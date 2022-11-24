В Сети появилось видео встречи Некоглая в Кишиневе

Фото: vk.com/nekogow

Блогер Некоглай (Николай Лебедева)

В Сети появилось видео встречи ранее депортированного из России за пародию на видео с бойцом ВС России блогера Некоглая (Николая Лебедева) в Кишиневе. В своих соцсетях он опубликовал кадры, как едет на розовом лимузине с зайчиками.

Общаясь с подписчиками, Некоглай говорит, что «был на зоне».

Ранее в Сети распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский боец, попавший под атаку ВСУ: он лежит в окопе и успевает отбросить несколько гранат, сброшенных на него с квадрокоптера. Некоглай снял для TikTok пародию на военнослужащего и сопроводил свой ролик треком Boney M. «Rasputin».

Спустя сутки после публикации видео, 9 ноября, блогера задержали. Пресненский суд Москвы решил депортировать тиктокера из России, а также назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства».

Утром 24 ноября Некоглая доставили в аэропорт Домодедово, откуда он вылетел в Ереван. Пересадка в Армении была обусловлена отсутствием прямого рейса в Кишинев.