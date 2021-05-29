В Сети появилось видео перестрелки на банкете в «Москва-Сити»

https://static.news.ru/photo/f29d5c0a-c1eb-11eb-a4f9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перестрелка, произошедшая осенью 2017 года у башни «Око» в бизнес-центре «Москва-Сити», была зафиксирована камерами наблюдения. Видео, которое стало доступно только сейчас, опубликовал Пятый канал.

Стрельба произошла во время празднования бизнесменом Дмитрием Павловым своего 50-летия. Он пригласил более 200 гостей, которых должны были развлекать звёзды эстрады и артисты Cirque du Soleil.

В какой-то момент на празднование юбилея приехал бизнесмен Гавриил Ювашев. Сопровождавшие его люди поссорились с местной охраной из-за парковки автомобиля, и началась стрельба. По версии следствия, огонь открыл один из охранников предпринимателя.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, однако уладить ситуацию они не смогли. С улицы перестрелка перекинулась в здание, в том числе на этаж, где проходил праздник. В результате погиб один человек и ещё пятеро были ранены.

Силовики задержали бойца Магомеда Исмаилова, который возглавлял охрану Ювашева. Кроме того, сумели выйти на след и впоследствии задержать ещё одного бойца — Эльдара Хамидова. По версии следствия, он также был причастен к конфликту. Ни один из них виновным себя не признал.

Ранее сообщалось, что гособвинение просило приговорить Исмаилова к 19 с половиной годам, а Хамидова — к 18 с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, прокуратура настаивала на ограничении им свободы на два года и назначении штрафов в размере 1 млн рублей каждому.