В Сети появилась карта с утекшими данными из баз ГИБДД, «Яндекс.Еды» и СДЭК

Курьер службы доставки «Яндекс.Еды» / Фото shutterstock.com

Создатели карты с визуализацией данных пользователей «Яндекс.Еды» существенно дополнили её, включив туда данные из ГИБДД, СДЭК, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников, а также списки публичных персон. Найти фигурантов списков и карты можно по номеру телефона или фамилии, пишет Forbes.

Создатели сайта объясняют необходимость его обновления тем, что «конфиденциальность не ценится», а «множество личных данных было незаконно выложено в Сеть». Так, в списки публичных людей попали номера телефонов и адреса таких лиц, как Ксения Собчак и сын бизнесмена Олега Дерипаски Пётр Дерипаска.

Как сообщил представитель «Яндекс.Еды», компания не фиксировала новых инцидентов и предпринимает всё возможное, чтобы минимизировать распространение информации злоумышленниками. По его словам, компания работает не только над общим усилением информационной безопасности, но и над инструментами, которые дадут пользователям возможность видеть, какие данные хранятся в системе, удалять их по своему желанию. Представители Avito и Wildberries также опровергли какую-либо утечку информации.

22 марта стало известно, что в Сети появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эта информация попала к злоумышленникам после слива, который произошёл в начале месяца. Позже клиенты сервиса «Яндекс.Еда» подали коллективный иск из-за утечки данных. Пострадавшие из разных регионов России запросили компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей на каждого. В итоге суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.