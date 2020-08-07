В Сети посчитали, во сколько девушке Тимати обойдётся аренда яхты

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Отдых российской модели, первой вице-мисс РФ 2014 года Анастасии Решетовой на яхте в Сен-Тропе стоит миллион евро.

Как сообщает «Экспресс-газета», Решетова с сыном от Тимати Ратмиром наслаждается отдыхом на французском курорте в Сен-Тропе. Модель проводила время на вилле отца артиста — Ильдара Юнусова, а теперь плавает в море на люксовой яхте Sunrays Yacht Charter.

Отмечается, что за одну неделю на судне придётся заплатить один миллион евро или более 86 млн рублей. Издание сделало предположение, что деньги на отдых будущей невестки мог выделить отец Тимати.

Сам исполнитель в компании своей дочери Алисы и своей мамы Симоны поехал в Грецию, где поселился в роскошном отеле друга Филиппа Киркорова.

Как писал NEWS.ru, подписчики девушки заинтересовались, почему Тимати и Решетова решили отдохнуть отдельно друг от друга. Соответствующий вопрос фанаты задали Анастасии в социальной сети Instagram. Она заявила, что Тимати просто не мог физически привезти дочь Алису во Францию.

Решетова отметила, что домой они будут собираться, когда она «выспится на месяцы вперёд и отдохнёт от всего и всех».