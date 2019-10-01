https://static.news.ru/photo/a5134258-e41e-11e9-ba96-fa163e074e61_660.jpg Фото: 78.mchs.gov.ru

Затворы Комплекса защитных сооружений в Северной столице закрыты из-за возможного повышения уровня Невы до опасных значений.

1 октября вода в реке может подняться до уровня 160–170 см. На 06:00 мск уровень по гидрологическому посту «Горный институт» составил плюс 45 см, пишет издание « Невские новости ».

Сейчас закрыты судопропускные сооружения С-1, С-2 и шесть водопропускных сооружений. Их откроют после того, как спадёт угроза наводнения. Оно фиксируется при повышении уровня воды на 160 см выше ординара.

Ранее News.ru писал, что американский штат Монтана накрыла снежная буря. В связи с этим губернатор объявил о введении чрезвычайной ситуации в регионе.