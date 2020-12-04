В Санкт-Петербурге в возрасте 108 лет скончалась старейшая жительница

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Старейшая жительница Санкт-Петербурга Клавдия Селюженок скончалась в возрасте 108 лет. Об этом сообщил представитель администрации Невского района города.

Клавдия Павловна скончалась на 109 году жизни, 2 декабря, у себя дома, — отметил собеседник РИА Новости.

Он также добавил, что женщине исполнилось 108 лет в ноябре. Селюженок родилась ещё при Николае II, она пережила трагические дни блокады Ленинграда.

Стоит отметить, что в администрации Невского района не стали подтверждать и опровергать информацию, что Селюженок умерла от COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что похороны президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, скончавшейся 30 ноября в возрасте 98 лет, состоялись 4 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.

Антонова была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», поэтому похороны прошли с воинскими почестями.