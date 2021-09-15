В Санкт-Петербурге появились граффити на тему двойников на выборах

В Санкт-Петербурге появились граффити на тему «парада двойников» на выборах в местное законодательное собрание. Оно представляет собой картину боя богатыря с трёхглавым Змеем Горынычем из серии мультфильмов студии «Мельница» о русских богатырях, пишет Telegram-канал «Подъём».

Трёх кандидатов, баллотирующихся в одномандатном округе № 2 под именами Борисов Вишневских, но с разными отчествами, изобразили в виде Змея Горыныча. В образе богатыря, противостоящего Горынычу, изображён глава петербургского комитета по соцполитике, член партии «Единая Россия» Александр Ржаненков. Он также баллотируется в законодательное собрание по тому же округу №2.

В ходе избирательной кампании два кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга сменили имя и фамилию и стали Борисами Вишневскими — тёзками члена партии «Яблоко», который также баллотируется в члены собрания. Журналисты связали такое решение с желанием запутать избирателей, которые проголосуют за другого кандидата.

Сам Вишневский в Twitter обратил внимание, что его «двойники» сменили не только имена, но и внешность — отрастили бороду и усы. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала эту ситуацию «позорищем и безобразием» и пообещала внести предложение, которое бы исключало возможность подобных казусов.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Вместе с этим состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, будут избраны девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.