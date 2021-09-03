В ЦИК назвали «позорищем» ситуацию с двойниками Бориса Вишневского

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала «позорищем и безобразием» ситуацию в Петербурге, где два кандидата в Госдуму и заксобрание изменили имена и фамилии перед началом избирательной кампании и стали Борисами Вишневскими, а также сдали в избирком фото, похожие на фото депутата городского парламента от «Яблока». Об этом она заявила в интервью «Коммерсанту FM».
Памфилова
Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями, — сказала глава ЦИК.
Ранее стало известно, что два кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга сменили имя и фамилию и стали Борисами Вишневскими — тёзками члена «Яблока». Журналисты связали такое решение с желанием запутать избирателей, которые проголосуют за другого кандидата.