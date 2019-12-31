https://static.news.ru/photo/04361454-2bd7-11ea-bda5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге чуть не сорвалась свадьба Деда Мороза и Снегурочки. Дело не в родственной связи сказочных персонажей: работники ЗАГСа отказались провести торжественную регистрацию брака влюблённой пары, которая пришла на церемонию в нарядах под стать наступающему празднику.

Инцидент произошёл в Петергофе.

Молодожёнам, по их словам, сказали, что костюмы не соответствуют требованиям о внешнем виде для подобных мероприятий.

Нам отказали в торжественной регистрации, сказали, что могут зарегистрировать просто в кабинете, без фотографа. Очень обидно, — цитирует жениха «Фонтанка».

В качестве ещё одного варианта чиновники предложили паре прийти в другой день и в другой одежде. Но жених и невеста предпочли расписаться в рабочем кабинете сотрудника дворца бракосочетаний — без церемоний и фотосессии.

Ранее, как писал NEWS.ru, был составлен список самых ярких и запоминающихся свадеб 2019 года.