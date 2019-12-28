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Стали известны самые яркие и запоминающиеся свадьбы 2019 года. В список вошли бракосочетания знаменитостей, как российских, так и зарубежных, и, даже, королевская свадьба.

В первую очередь, многие СМИ отметили яркое бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова. Пара прибыла в ЗАГС на чёрном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас». Автомобиль был оформлен красными цветами, а сами молодожёны лежали внутри машины.

Также была отмечена свадьба Потапа и Насти Каменских, артисты выступали вместе 13 лет. «Газета.ru» назвала одной из ярких свадьбу телеведущей Регины Тодоренко и Влада Топалова. Торжество отмечалось на вилле в Италии. Стоимость аренды этой виллы немаленькая — 150 тыс. евро в неделю.

Издание назвало одной из самых громких свадеб бракосочетание Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой. Брак зарегистрировал актёр Константин Хабенский.

Также были названы свадьбы иностранных знаменитостей: Хайди Клум и Том Каулитц, Дженнифер Лоуренс и Кук Марони, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн и Сутхида Вачиралонгкорн, Ники Минаж и Кеннет Петти, Рафаэль Надаль и Хиска Перельо, Томас Кингстон и Габриэлла Виндзор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певец Влад Топалов признался, что поначалу получал удовольствие от роли отца, однако скоро его энтузиазм угас, он устал и начал уходить отдыхать от сына Михаила в другую комнату.