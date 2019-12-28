https://static.news.ru/photo/164586de-293e-11ea-9e71-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Ребёнку звёздной пары Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнился уже год и два месяца. Певец признался, что поначалу получал удовольствие от роли отца, однако скоро его энтузиазм угас, он устал и начал уходить отдыхать от сына Михаила в другую комнату.

Первые недели три после появления Майкла я героически делал всё, что делала Регина: ночью вставал, мыл, менял подгузник. А потом у меня просто закончились силы, я оказался слабым, я не смог, я начал уходить в другую комнату, — рассказал журналу «ОК!» Топалов.

Он даже ездил на консультацию к психологу и педагогу Людмиле Петрановской, которая объяснила ему, что у мужчин организм устроен иначе, поэтому они не выдерживают «материнских» нагрузок.

Как писал NEWS.ru, Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые выложили фотографию ребёнка на своих страницах в Instagram. Влад Топалов сделал предложение своей избраннице в июле прошлого года во время отдыха на Корсике. Официально пара зарегистрировала отношения в ноябре 2018 года. Молодожёны отложили свадьбу в связи с ожиданием первенца.