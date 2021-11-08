В РЖД могут ввести систему QR-кодов для пассажиров поездов

Портал Vgudok сообщает, что в РЖД собираются ввести систему QR-кодов. Об этом стало известно из телеграммы за подписью начальника управления информационных технологий ФПК по Ростовской области Михаила Жукова. В ней сказано, новые системы контроля соответствуют решению правительства РФ.

В соответствии с планируемым решением правительства РФ об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира о вакцинации на все устройства контроля электронных билетов необходимо установить соответствующее программное обеспечение, а проводникам выдать необходимые инструкции, — сказано в телеграмме.

При этом в документе также установлен срок — до 15 ноября. В издании отмечают, что введение обязательной проверки QR-кодов намечено на конец ноября — начало декабря.

Ранее стало известно, что портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Это связано со вступлением в силу сертификата нового образца. До настоящего времени срок действия сертификата составлял год с момента получения гражданином второго компонента вакцины. Теперь же он сокращён до шести месяцев. QR-коды аннулированы у тех россиян, которые прошли процедуру вакцинации более полугода назад.