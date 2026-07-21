В Раде обнародовали данные об облавах на украинские военкоматы

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21 июля 2026 в 12:13

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Депутат Рады Гончаренко: свыше 560 внезапных проверок провели в ТЦК на Украине

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Массовые внезапные проверки в ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине) провели с декабря 2025 по июнь 2026 года, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале. По его словам, за это время удалось выявить 208 нарушений.

По всем ТЦК Украины проходят массовые внезапные проверки, — написал Гончаренко.

К посту он приложил скан ответа Военной службы правопорядка ВСУ на депутатский запрос. Согласно документу, за указанный период прошло 561 внезапная проверка, составлен 101 протокол, направленный в суды.

Ранее сообщалось, что во Львове около 200 человек вступили в конфликт с сотрудниками ТЦК. Два уголовных дела возбуждены за насилие над правоохранителями и препятствование деятельности ВСУ.

До этого стало известно, что в ходе бунта местные жители перевернули автомобиль сотрудников ТЦК. Толпа возмущенных граждан заблокировала машину военкомов, которые пытались задержать уклониста, находившегося в розыске. Мэр Львова Андрей Садовой подтверждал факт протестных действий.

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