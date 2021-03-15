Цены на подсолнечное масло за последние 200 лет рекордно взлетели

https://static.news.ru/photo/9bd64728-85c4-11eb-82d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рыночная стоимость подсолнечного масла в настоящее время достигла рекордных за последние 200 лет показателей. Об этом рассказал руководитель одного из крупнейших российских агрохолдингов «Русагро» Максим Басов.

Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет, — цитирует РИА Новости Басова.

Он добавил, что холдинг создал запасы подсолнечника, что позволит аграриям работать до конца сезона (который длится для масличных культур с сентября по август).

До конца этого сезона мы сможем доработать. Мы почти обеспечены подсолнечником до конца сезона, и мы планируем зарабатывать, потому что даже при цене 52–54 рубля (за килограмм. — NEWS.ru) на подсолнечник с НДС сегодняшняя рекордная цена на масло 1,65 тысячи долларов (за тонну. — NEWS.ru) позволяет нам зарабатывать, — заявил топ-менеджер.

Как сообщал NEWS.ru, завкафедрой мировой экономики Российской экономической академии Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов считает, что в повышении в стране цен на продукты виновато правительство России. Он подчеркнул, что Российская Федерация располагает огромными конкурентными преимуществами, но при этом является одним из беднейших государств Европы.