В РСТ рассказали, куда отправиться для пляжного отдыха в конце сентября Турэксперт Барзыкин посоветовал отправиться в Сочи и Абхазию в конце сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курорты Краснодарского края в конце сентября будут наиболее благоприятными для пляжного отдыха, рассказал в комментарии NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Также он отметил, что с октября на этих курортах цены на размещение снизятся примерно на 15%.

Внутри страны в конце сентября можно поехать на Черноморское побережье, наиболее популярные направления — это Анапа, Геленджик, Туапсинский район и Сочи. Цена туров более чем лояльная, по сравнению с заграничными направлениями. При этом с 1 октября гарантирована скидка на 15% на размещение, — говорит Барзыкин.

По словам эксперта, начало осени — оптимальный вариант для отдыха, так как туристический поток снижается. Также эксперт отметил возможность посещения Крыма, хотя там и не восстановлена инфраструктура. Это направление, по его словам, является сегодня наиболее бюджетным.

В числе других вариантов для туризма Барзыкин называет Абхазию и Дагестан. Эти регионы обладают благоприятными климатическими условиями.

Также из заграничных направлений по-прежнему большим спросом пользуется Турция, Таиланд, Арабские Эмираты, пик жары сходит на нет в Египте, поэтому данное направление тоже можно рассматривать. Стоимость заграничных курортов будет выше, конечно, чем внутри страны, но вполне доступна, — сказал эксперт.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что во время бабьего лета популярностью у туристов пользуются курорты Краснодарского края. По ее мнению, в это время со многих курортов уезжают толпы туристов и можно спокойно насладиться еще не остывшим морем и посетить достопримечательности не в толпе, а в спокойной обстановке.