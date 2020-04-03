В РПЦ заявили, что пасхальные службы будут вестись в храмах

https://static.news.ru/photo/c4da9146-75d1-11ea-bb9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Службы в храмах и монастырях Русской церкви не останавливаются ни на день, так же будет и на Пасху. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион.

Несмотря на продолжающиеся службы, вопрос о допуске верующих в каждой епархии будет решаться по-разному, в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Где-то может возникнуть ситуация, что придётся служить при закрытых дверях. Где-то могут допустить одновременное присутствие небольшого числа верующих, — цитирует его РИА Новости.

Иларион добавил, что патриарх Кирилл призвал всех верующих сидеть дома, но церковь не может прогонять верующих из храмов и не будет этого делать, разве что власти не закроют их своим решением.

Ранее Русская православная церковь заявила, что празднование Пасхи 19 апреля может ограничиться просмотром богослужения.

Как писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих игнорировать высказывания священников, выступающих против соблюдения карантинных мер и санитарно-гигиенических предписаний властей. Глава РПЦ также попросил граждан не посещать храмы и остаться дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.