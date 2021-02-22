В РПЦ рассказали, почему Невский лучше Дзержинского

https://static.news.ru/photo/fe0a5604-7616-11eb-be12-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал идеи об установке на Лубянской площади памятника князю Александру Невскому или основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. По его мнению, мысль об установке монумента советскому функционеру поддерживать не следует, а русский князь — достойная фигура.

Александр Невский в своё время был выбран «именем России», поэтому, конечно, эта фигура очень достойная, символическая, знаковая для русской истории. И очень бы хотелось, чтобы такие имена переставали быть строчками из учебников, а становились чем-то очень значимым и живым для наших современников, — сказал он.

В то же время Легойда напомнил, что появление идеи о возвращении памятника Дзержинскому в Москве стало причиной разделения общества. По его словам, достаточно только этого факта, чтобы не поддерживать такую инициативу.

Также представитель РПЦ рассказал, что достойной фигурой для установки памятника на Лубянской площади может быть царь Иван III. Он отметил, что этот государственный деятель остаётся «недооценённым государем», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы предложат жителям столицы проголосовать за то, какой памятник будет украшать центр Лубянской площади. Голосование будет инициировано комиссией Общественной палаты города по развитию гражданского общества и общественному контролю. В качестве вариантов жителям столицы предложат на выбор памятники основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Идея о восстановлении памятника появилась после предложения писателей, блогеров и журналистов Захара Прилепина, Дмитрия Пучкова, Александра Проханова, Сергея Аксёнова, Леси Рябцевой и Екатерины Рейферт.