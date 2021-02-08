Мэрию Москвы попросили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

https://static.news.ru/photo/8ce175de-6a18-11eb-925b-96000091f725_660.jpg Фото: Wikimedia

Писатели, блогеры и журналисты подписали обращение о возвращении памятника советскому политическому функционеру и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Обращение адресовано правительству и мэрии столицы.

Среди подписантов — Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Сергей Аксёнов, Леся Рябцева, Екатерина Рейферт и другие, передаёт РИА Новости.

Они отметили, что за долгие годы работа монументалиста Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова «успела стать безусловной частью исторического и культурного ландшафта» Москвы, а также одной из «визитных карточек» её исторического центра.

Сейчас на этом месте зияет «совершенно неправильная и ничем не заполняемая пустота», считают авторы послания.

Как реальный исторический, политический и государственный деятель Феликс Дзержинский до сих пор, по крайней мере для части нашего общества, безусловно, продолжает оставаться, что называется, спорной фигурой. Но так уж случилось, что памятник ему работы Вучетича и Захарова, как памятник трагической и великой эпохи революций и потрясений, абсолютно бесспорен, — сказано в тексте обращения.

В письме также отмечается, что возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь «никоим образом не подменяет установленный на этой же площади Соловецкий камень» и даже более того — дополняет его, так как это «всего лишь разные грани истории» России. Её, подчёркивают подписавшиеся, «надо любить и принимать такой, какая она есть».

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента.

В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Предложения о его возврате на место уже неоднократно высказывались различными политиками и партиями. Например, в сентябре 2020 года, как писал NEWS.ru, об этом заявлял Александр Коржаков, ранее возглавлявший Службу безопасности первого президента РФ Бориса Ельцина.