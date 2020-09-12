Коржаков предложил вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому

https://static.news.ru/photo/94a36c86-f5a7-11ea-be02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Александр Коржаков, ранее возглавлявший Службу безопасности первого президента РФ Бориса Ельцина, высказался за возвращение памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

Дзержинский был самый чистый из всех. Просто была контрреволюция, гражданская война. Незаслуженно лишили его. Надо восстанавливать, — сказал он изданию «Подъём».

Коржаков добавил, что во время революций совершается множество ошибок. Их необходимо признавать и исправлять.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента.

В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Предложения о его возврате на место уже неоднократно высказывались различными политиками и партиями.

Ранее NEWS.ru писал, что «Коммунисты России» назвали экстремизмом объявленный Союзом архитекторов конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея Ленина. В партии заявили, что изменение статуса Мавзолея приведёт к массовым волнениям и гражданскому противостоянию.