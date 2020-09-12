«Коммунисты России» назвали экстремизмом конкурс по Мавзолею

https://static.news.ru/photo/cd78d3f8-f4ed-11ea-9cc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади носит экстремистский и провокационных характер. Об этом заявил председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

По его словам, сохранение тела Ленина в Мавзолее основано на общественном согласии и уважении к решению предков, которое не может быть пересмотрено.

Поэтому выпад Союза архитекторов — это провокация и акт экстремизма, поскольку любое изменение статуса Мавзолея приведёт к массовым волнениям, к гражданскому противостоянию в стране, — сказал политик РИА Новости.

Сурайкин полагает, что за объявление конкурса Союз архитекторов следует лишить регистрации. Партия обратилась с требованием в Генпрокуратуру России.

Конкурс запущен с целью сформировать банк идей по реиспользованию Мавзолея. В Союзе архитекторов считают, что он может стать филиалом Музея русской архитектуры.

Принять участие в конкурсе могут все желающие — от дипломированных архитекторов до простых граждан России и СНГ. Они должны подготовить эскиз проекта преобразования Мавзолея и разработать маршрут, объединяющий его с музеем на Воздвиженке.

Ранее NEWS.ru писал, что идею раскритиковал глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он также назвал её провокационной и призвал провокаторов успокоиться, иначе им придётся бежать, если они «подожгут Россию».