Зюганов раскритиковал конкурс по лучшему использованию Мавзолея Ленина

https://static.news.ru/photo/82555a88-f4e1-11ea-9373-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал стартовавший конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея Ленина. Политик считает, что подобный конкурс — это откровенная провокация со стороны тех, кто не отвечает за стабильность в стране, и тех, кто подливает масло в огонь.

Как отметил Зюганов, те, кто вносит такие предложения, по сути, поджигают страну изнутри. Он призвал провокаторов успокоиться, иначе им придется бежать, если они «подожгут Россию».

Никто их туда не пустит, пусть любые конкурсы объявляют. Мы их погоним оттуда, — сказал глава КПРФ в беседе «Говорит Москва».

NEWS.ru сообщал, что Союз архитекторов России организовал конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. Мероприятие запущено с целью сформировать банк идей по реиспользованию мавзолея. Принять участие в конкурсе могут дипломированные архитекторы, авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры и рядовые жители РФ и стран СНГ. Им предстоит подготовить эскиз проекта преобразования мавзолея в музей, а также разработать маршрут, который соединит здание на улице Воздвиженка с комплексом на Красной площади.

Заявки принимаются до 19 октября. Лучшие проекты покажут с 11 по 13 ноября во время XXVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» на площадке выставочного комплекса «Гостиный двор». Победители станут известны 13 ноября.