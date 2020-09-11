Стартовал конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея Ленина

https://static.news.ru/photo/68e1d64e-f4b9-11ea-a97a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз архитекторов России организовал конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади.

Мероприятие запущено с целью сформировать банк идей по реиспользованию мавзолея.

С учётом близости самого знаменитого сооружения Щусева к основанному Алексеем Викторовичем Музею русской архитектуры на улице Воздвиженка представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, — говорится в сообщении союза.

Уточняется, что музей планируется посвятить истории проектирования и строительства каждой из трёх версий мавзолея — фанерной, деревянной и гранитной.

Принять участие в конкурсе могут дипломированные архитекторы, авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры и рядовые жители РФ и стран СНГ. Им предстоит подготовить эскиз проекта преобразования мавзолея в музей, а также разработать маршрут, который соединит здание на улице Воздвиженка с комплексом на Красной площади.

Заявки принимаются до 19 октября. Лучшие проекты покажут с 11 по 13 ноября во время XXVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» на площадке выставочного комплекса «Гостиный двор». Победители станут известны 13 ноября.

Работы оценят министр культуры РФ Ольга Любимова, гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин прокомментировал заявление РПЦ о том, что труп советского лидера Владимира Ленина рано или поздно будет захоронен. По его словам, тело революционера останется в мавзолее навсегда.