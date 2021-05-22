В РПЦ призвали запретить охоту для досуга

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Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (в миру Григорий Алфеев) призвал запретить в России охоту для развлечения. Священнослужитель высказал своё мнение в эфире телеканала «Россия 24».

Мне кажется, что охота в качестве развлечения или хобби вообще должна быть запрещена, — заявил митрополит Волоколамский.

Иларион отметил, что в случаях, когда необходимость охоты диктуется разумной целью (например, если нужно уменьшить популяцию того или иного вида животных), лицензию на эту деятельность можно выдавать только профессиональным охотникам.

В феврале генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал указ, согласно которому сотрудники надзорного ведомства обязаны добиваться блокировки объявлений об организации незаконной охоты и продаже добычи браконьеров. Прокуроров также обязали следить за исполнением закона об ответственном обращении с животными.