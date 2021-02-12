Прокуроры будут отслеживать браконьеров с помощью интернета

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Российские прокуроры будут обязаны следить за тарифами на вывоз мусора в регионах, контролировать, исполняется ли на местах закон об ответственном обращении с животными, а также добиваться блокировки объявлений об организации незаконной охоты и нелегальной продажи добычи браконьеров. Это следует из проекта нового приказа генпрокурора.

Этим документом органы прокуратуры систематизируют свою работу в области природоохранного законодательства, которой они уже занимаются, — сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Согласно приказу, прокурор теперь обязан пресекать посягательства на редких зверей, бороться с браконьерами, а в случае обнаружения в Сети предложений о незаконной охоте или о продаже контрафакта: лап медведей или шкур амурских тигров, он должен добиться, чтобы информацию признали запрещённой и ограничили к ней доступ. Прокуроры также будут следить, насколько соответствуют требованиям безопасности объекты, на которых добывают, перевозят и перерабатывают полезные ископаемые, так как техногенные катастрофы чреваты серьёзными последствиями для всех живых существ.

Надо получить максимум от организационных, структурных изменений, от использования новых методов и технических средств, от системы онлайн-мониторинга. Несколько лет назад уже пытались свести контрольно-надзорные функции под одной крышей. Но это оказалось достаточно сложно, и тогда от этой идеи отказались, — прокомментировала инициативу вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

Как писал NEWS.ru, борьба с браконьерством, несмотря на все сложности, всё-таки ведётся. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в 2020 году объёмы незаконной вырубки снизились в 47 регионах. В Пермском крае разработали информационную систему «Умный лес», которая способна выявлять нелегальные работе по лесозаготовке. В других регионах пробуют альтернативные методы. Легальная вырубка тоже несёт свои риски. О них упомянул председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы и руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. Он подчеркнул, что восстановить уникальные лесные системы будет невероятно сложно. Гораздо проще сохранять их, уделяя внимание вопросам рационального лесопользования.