Прокуроры будут отслеживать браконьеров с помощью интернета

Российские прокуроры будут обязаны следить за тарифами на вывоз мусора в регионах, контролировать, исполняется ли на местах закон об ответственном обращении с животными, а также добиваться блокировки объявлений об организации незаконной охоты и нелегальной продажи добычи браконьеров. Это следует из проекта нового приказа генпрокурора.
Этим документом органы прокуратуры систематизируют свою работу в области природоохранного законодательства, которой они уже занимаются, — сообщил «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
Согласно приказу, прокурор теперь обязан пресекать посягательства на редких зверей, бороться с браконьерами, а в случае обнаружения в Сети предложений о незаконной охоте или о продаже контрафакта: лап медведей или шкур амурских тигров, он должен добиться, чтобы информацию признали запрещённой и ограничили к ней доступ. Прокуроры также будут следить, насколько соответствуют требованиям безопасности объекты, на которых добывают, перевозят и перерабатывают полезные ископаемые, так как техногенные катастрофы чреваты серьёзными последствиями для всех живых существ.
Надо получить максимум от организационных, структурных изменений, от использования новых методов и технических средств, от системы онлайн-мониторинга. Несколько лет назад уже пытались свести контрольно-надзорные функции под одной крышей. Но это оказалось достаточно сложно, и тогда от этой идеи отказались, — прокомментировала инициативу вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
Как писал NEWS.ru, борьба с браконьерством, несмотря на все сложности, всё-таки ведётся. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, в 2020 году объёмы незаконной вырубки снизились в 47 регионах. В Пермском крае разработали информационную систему «Умный лес», которая способна выявлять нелегальные работе по лесозаготовке. В других регионах пробуют альтернативные методы. Легальная вырубка тоже несёт свои риски. О них упомянул председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы и руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. Он подчеркнул, что восстановить уникальные лесные системы будет невероятно сложно. Гораздо проще сохранять их, уделяя внимание вопросам рационального лесопользования.
Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram