https://static.news.ru/photo/f0c4d824-509d-11ea-aaea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Русской православной церкви отреагировали на высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах. Там отметили, что священник не преследовал цель оскорбить женщин. Таким образом отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, которые проживают с женщинами без регистрации брака.

Можно предположить, что пастырский опыт священника показывает, что мужчины в таких случаях отказываются брать семейные обязательства и часто беспричинно оставляют гражданских жён, нанося им психологическую травму, — пояснил «Интерфаксу» замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он подчеркнул, что слова священника скорее обращены не к женщинам, а к тем, кто унижает их и использует.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жён «бесплатными проститутками». Священники уверены, что женщины «сами не понимают», что такое брак. Он заметил, что в России мужчины, женатые гражданским браком, не считают женщин за жён.