https://static.news.ru/photo/31e0c736-296c-11ea-86a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что физическое влечение к человеку не должно быть главной причиной вступления в брак.

Архиерей в эфире «России 24» указал на опыт многих людей, который показывает, что «если брак заключён исключительно в силу взаимного влечения жениха и невесты, то это влечение физическое, физиологическое влечение, оно может пройти раньше или позже, а дальше возникнут проблемы, если их не связывает ничто другое».

Жениться надо по возможности по любви, добавил он, заметив, что в дореволюционной России такое редко встречалось.

Родители подыскивали невест, потом они вступали в брак, а потом приходила любовь. Может быть, не всегда приходила любовь, но ведь христианский брак основан не на чувственном влечении и не только на влюблённости, — сказал митрополит.

Также глава Синодального отдела внешних церковных связей перечислил главные условия и цели истинного христианского брака.

Это союз между мужчиной и женщиной по взаимному согласию, который открыт к рождению детей, причём такого количества детей, которое благословит Бог, а не того, которое спланируют родители, и это брак, основанный на христианской вере, на преданности и верности, — сказал митрополит Иларион.

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов призвал бояться не армии, а малодетности. Он назвал её бичом, «который мальчиков превращает в девочек». Он считает, что когда в семье больше пяти детей, то мать с радостью готова отдать их в армию. В противном же случае женщина чрезмерно окружает заботой своих сыновей, считает служитель церкви. Глава патриаршей комиссии также попытался успокоить родителей, сыновья которых достигли призывного возраста, такими словами: «Армия сейчас — это курорт», писал NEWS.ru.