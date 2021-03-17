В Роструде назвали регионы с наибольшим числом доступных вакансий

Первые места в списке регионов России по количеству доступных для соискателей вакансий заняли Москва, Подмосковье и Красноярский край. Об этом сообщили представители Роструда, ссылаясь на данные от специалистов портала «Работа в России».
Также в пятёрку лидеров по указанному показателю вошли Приморский край и Ростовская область. Как отметили сотрудники ведомства, в столице соискатели могут ознакомиться со 137 тысячами вакансий. Примерно 68 тысяч рабочих место доступно в Московской области. В Красноярском крае насчитывается 65 тысяч вакансий.
В Приморье для людей, ищущих работу, доступно 60 тысяч рабочих мест, а на территории Ростовской области — 52 тысячи.
В Нижегородской, Амурской областях и Татарстане — примерно по 47 тысяч вакансий. Последние места в рейтинге занимают Краснодарский край (около 44 тысяч вакансий) и Санкт-Петербург. В городе на Неве работодателям требуется более 38 тысяч различных специалистов,
Как ранее передавал NEWS.ru, менеджер по продаже косметологического оборудования, работая на удалёнке, может получать зарплату до 300 тысяч рублей в месяц. Такое самое крупное по деньгам предложение в марте 2021 года.