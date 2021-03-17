В Роструде назвали регионы с наибольшим числом доступных вакансий

https://static.news.ru/photo/dab81d7e-86fd-11eb-a8e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первые места в списке регионов России по количеству доступных для соискателей вакансий заняли Москва, Подмосковье и Красноярский край. Об этом сообщили представители Роструда, ссылаясь на данные от специалистов портала «Работа в России».

Также в пятёрку лидеров по указанному показателю вошли Приморский край и Ростовская область. Как отметили сотрудники ведомства, в столице соискатели могут ознакомиться со 137 тысячами вакансий. Примерно 68 тысяч рабочих место доступно в Московской области. В Красноярском крае насчитывается 65 тысяч вакансий.

В Приморье для людей, ищущих работу, доступно 60 тысяч рабочих мест, а на территории Ростовской области — 52 тысячи.

В Нижегородской, Амурской областях и Татарстане — примерно по 47 тысяч вакансий. Последние места в рейтинге занимают Краснодарский край (около 44 тысяч вакансий) и Санкт-Петербург. В городе на Неве работодателям требуется более 38 тысяч различных специалистов, пишет ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, менеджер по продаже косметологического оборудования, работая на удалёнке, может получать зарплату до 300 тысяч рублей в месяц. Такое самое крупное по деньгам предложение в марте 2021 года.