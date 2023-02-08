В Ростехе рассказали о нехватке кадров на оборонном производстве

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Предприятия госкорпорации «Ростех», в которую входит оборонное производство, сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов, рассказали NEWS.ru в компании. Необходимость в увеличении темпов производства возникла как на оборонном, так и на гражданском производстве.

В ряде случаев складывается ситуация, при которой даже при наличии конкурентоспособной заработной платы и социального пакета наши заводы сталкиваются с существенными сложностями в привлечении необходимого количества квалифицированных кадров. Требуемого персонала физически не хватает в конкретном городе/регионе присутствия наших предприятий, — сообщили в компании.

После начала военной операции на территории Украины от предприятий оборонной промышленности потребовалось нарастить производство, рассказали в Ростехе. Поэтому все предприятия начали работать в несколько смен, некоторые — круглосуточно.

Нарастить пришлось не только выпуск военной продукции, но и работу на гражданских проектах. В компании привели в пример самолеты, которые должны заменить иностранные авиалайнеры. В этом случае Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в Ростех, намерена «в ближайшие годы» нанять 12 тысяч новых сотрудников.

Фото: vk.com/rostec_ru

Для решения этой проблемы в компании начали стимулировать потенциальных сотрудников к релокации в другие города. Наиболее востребованные рабочие сейчас — представители «станочных профессий»: токари, фрезеровщики, слесари, наладчики станков.

Ранее в Минтруде предложили субсидировать заработные платы сотрудникам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) при переезде из других регионов для трудоустройства. Размер компенсации составит 262 188 рублей для одного человека в год. Секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов сообщил, что дефицит кадров в ОПК составляет около 20 тысяч человек.

Кроме того, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила изменить список профессий для альтернативной гражданской службы так, чтобы остались неприятные в общественном сознании и малооплачиваемые специальности — чтобы убежденным пацифистам «жизнь медом не казалась». По ее словам, «существует масса вакантных должностей, в том числе на оборонных предприятиях».