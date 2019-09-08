https://static.news.ru/photo/468d6304-d261-11e9-947e-fa163e074e61_660.jpg Олег Духовницкий Фото: rossvyaz.ru

Информация о хакерских атаках на государственные ресурсы в единый день голосования 8 сентября не поступала в Россвязь, заявил глава ведомства Олег Духовницкий.

Такой информации по линии оперативных служб со стороны операторов связи к нам не поступало, — сказал Духовницкий, отвечая на вопрос о хакерских атаках.

Он подчеркнул, что в работу телефонии, Интернета, системы видеонаблюдения и ГАС «Выборы» также не было никаких вмешательств, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерена тщательно изучить данные о вмешательстве в российские выборы иностранных компаний Google и Facebook.