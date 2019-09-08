Информация о хакерских атаках на государственные ресурсы в единый день голосования 8 сентября не поступала в Россвязь, заявил глава ведомства Олег Духовницкий.
Такой информации по линии оперативных служб со стороны операторов связи к нам не поступало, — сказал Духовницкий, отвечая на вопрос о хакерских атаках.
Он подчеркнул, что в работу телефонии, Интернета, системы видеонаблюдения и ГАС «Выборы» также не было никаких вмешательств, передаёт
Ранее News.ru писал, что комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ намерена тщательно изучить данные о вмешательстве в российские выборы иностранных компаний Google и Facebook.