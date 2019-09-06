https://static.news.ru/photo/2d7412aa-d081-11e9-82ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Аналитики сайта объявлений «Авито» изучили автомобили, которые пользуются наибольшим спросом в разных регионах России. Оказалось, что в целом по стране автолюбители предпочитают бюджетные отечественные марки, а в Москве и Санкт-Петербурге популярны немецкие авто.

Наиболее популярными автомобилями у россиян остаются отечественные, их доля в продажах за II квартал 2019 составила почти 40%, — сообщили в пресс-службе «Авито».

Доля продаж японских автомобилей составила 15,5%, корейских — 12,8%, немецких — 12,2%.

Восточнее Урала с отечественными марками соперничают японские автомобили. В Москве и Санкт-Петербурге покупатели предпочитают машины немецкого производства, — говорится в исследовании.

Средняя цена российских автомобилей в объявлениях о продаже составляет около 155 тыс. рублей, японских — 530 тыс. рублей, немецкие автомобили в Москве продаются в среднем за 722 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — за 512 тыс. рублей.

Как писал News.ru, автомобиль ЗиС-110, на котором 20 мая 1962 года первый космонавт Юрий Гагарин приехал в Хабаровск с официальным визитом, продаётся на сайте «Авито» за 17 млн рублей. Эта машина в своё время была парадной у маршала Малиновского, на ней встречали в Пекине Хрущёва и Туполева, она стояла на постаменте военного завода, а потом её отдали в институт на восстановление. Продавец признался, что покупателей у него пока нет, но стоимость машины снижать он не собирается.