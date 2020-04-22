В России зарегистрировали 17 тест-систем для выявления коронавируса

Российские производители уже зарегистрировали 17 тест-систем для диагностики COVID-19, ещё восемь находятся в процессе регистрации.
Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса,
В России к 22 апреля было выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом. 513 человек скончались от COVID-19, 4 420 заболевших выздоровели.
Как писал NEWS.ru, созданием тестов занимается ряд российских компаний и уже в мае частные лаборатории могут начать массовый приём анализов на антитела к коронавирусу.
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