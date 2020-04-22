В России зарегистрировали 17 тест-систем для выявления коронавируса

https://static.news.ru/photo/b63599a6-8490-11ea-84c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Российские производители уже зарегистрировали 17 тест-систем для диагностики COVID-19, ещё восемь находятся в процессе регистрации.

Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передаёт ТАСС. Глава Минздрава отметил, что уже в ближайшее время новые тесты поступят в гражданский оборот.

В России к 22 апреля было выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом. 513 человек скончались от COVID-19, 4 420 заболевших выздоровели.

Как писал NEWS.ru, созданием тестов занимается ряд российских компаний и уже в мае частные лаборатории могут начать массовый приём анализов на антитела к коронавирусу.