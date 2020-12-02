В России заработал сайт о трудоустройстве людей с инвалидностью

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В России к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, запущен сайт «Работать может каждый», посвященный трудоустройству людей с инвалидностью.

Ресурс является совместным проектом сервиса по поиску работы Worki (Mail.ru Group), общественной организации «Перспектива» и фонда «Лучшие друзья». Сайт содержит ответы на вопросы о поиске работы, льготах сотрудников с инвалидностью, ссылки на приложения и сервисы для имеющих нарушения по слуху, зрению, опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, в самом сервисе Worki доступные для людей с инвалидностью вакансии стали помечаться специальным символом. Добавлена возможность соискателей прибавлять поле «Есть инвалидность» и указывать её группу при регистрации.

Люди с инвалидностью хотят и могут работать. Это подтверждается и данными нашего сервиса. В базе соискателей Worki на декабрь 11 500 вакансий, доступных для людей с инвалидностью, — цитирует РИА Новости директора по продукту сервиса Worki Аллу Аршевскую.

Она отметила, что с начала 2020 года активность соискателей на вакансии для инвалидов на Worki возросла более чем в 10 раз.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти упростили оформление инвалидности. Для установления или подтверждения инвалидности необходимо пройти медико-социальную экспертизу. Ранее гражданам приходилось обращаться в поликлинику повторно, если в направлении не были указаны все обследования. Теперь, согласно новым правилам, специалисты бюро экспертизы самостоятельно станут передавать направления в медицинские учреждения и указывать, какие сведения в документе отсутствуют.