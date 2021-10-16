С 16 октября в России запустили счётчик вакцинации населения от коронавируса и тепловую карту по эпидемиологической ситуации. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Данные будут публиковаться на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах, — сказала Голикова.

Она пояснила, что сведения о вакцинации будут включать две графы с указанием числа привившихся первым компонентом и прошедших процедуру полностью. Показатель коллективного иммунитета будет отображаться как для всей страны, так и для каждого отдельного региона. Данные счётчика и тепловой карты будут обновляться еженедельно.

Голикова также пояснила, что цветовая индикация карты эпидситуации определяется рядом критериев, в числе которых заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием, уровень коллективного иммунитета. Так, красный цвет будет означать, что в регионе свыше 150 случаев коронавируса на 100 тысяч населения или низкий уровень охвата тестированием.

Эти данные помогут любому гражданину оценить эпидситуацию в своём регионе или в той части страны, куда он собирается поехать, отметила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в России обновились антирекорды по суточному приросту случаев заражения коронавирусом (33 208) и числу летальных исходов (1002). В Роспотребнадзоре рост заболеваемости объяснили сезонностью и новым штаммом «дельта», который является более заразным.