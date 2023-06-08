В России запретят выкидывать одежду в мусорные баки «Известия»: в России предложили запретить выкидывать одежду в мусорные баки из-за экологии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии рассматривает вопрос о запрете выбрасывать одежду в мусорные контейнеры, пишет газета «Известия». Эксперты предлагают в качестве альтернативы сдавать изношенную одежду обратно в розничные магазины.

В магазинах, специализирующихся на продаже текстиля, планируется установить специальные контейнеры для сбора старой одежды. Отмечается, что такая практика уже имеется у зарубежных ретейлеров, которые стимулируют потребителей приносить старую одежду в обмен на скидки на новые товары.

По словам экспертов, в настоящее время одежда и обувь, выбрасываемые в мусор, часто оказываются на свалках, где их сложно извлечь и переработать.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что глобальная индустрия быстрой моды оказывает существенное негативное влияние на окружающую среду. Он указал, что сегодня производится в два раза больше одежды по сравнению с 2020 годом и около 95% отбракованной одежды трудно или затратно утилизировать.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева ранее рассказала, что запрет на установку мусоропроводов в новостройках и заваривание уже существующих в старых домах нарушит конституционные права россиян. По ее словам, у подобного законопроекта нет никаких перспектив.