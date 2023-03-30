Депутат Госдумы рассказала, почему нельзя запретить мусоропроводы Депутат ГД Разворотнева назвала запрет мусоропроводов нарушением конституционных прав

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет на установку мусоропроводов в новостройках и заваривание уже существующих в старых домах нарушит конституционные права россиян, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Парламентарий объяснила «Москве 24», что у подобного законопроекта нет никаких перспектив.

Госдума пока никакие законопроекты на эту тему не рассматривала. И я думаю, что перспектива тут нулевая, потому что для этого придется полностью переписать Жилищный кодекс, лишить собственников права распоряжаться своим имуществом. Это нарушение наших конституционных прав, — рассказала депутат.

По словам Разворотневой, собственники жилья вправе самостоятельно распоряжаться общим имуществом. Все решения о заваривании или замене мусоропроводов принимаются на общем собрании. Кроме того, в некоторых домах проживают маломобильные граждане или пожилые, которым тяжело спускаться на улицу до мусорных баков. Парламентарий считает, что подобный законопроект не подтолкнет россиян к раздельному сбору мусора.

Эта инициатива не имеет никакого отношения к раздельному сбору мусора. Потому что те, кто не сортировал мусор, имея мусоропровод, не будут это делать и без него. Но те, у кого есть экологическое сознание, будут стремиться этим заниматься, — заключила депутат.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский ранее предложил Минстрою запретить мусоропроводы во всех новостройках. По его мнению, это поможет ускорить проведение мусорной реформы в стране.