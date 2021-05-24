В России зафиксирован рост осложнений после коронавируса

https://static.news.ru/photo/fe45ccfe-bd2c-11eb-91a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики зафиксировали рост случаев осложнений после перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передаёт РИА Новости.

Обеспокоенность она выразила в ходе конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России». По её словам, речь идёт о самых разных отклонениях в здоровье граждан — от сбоев в кровеносной системе до нарушений мозговой активности.

В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений, — сказала Скворцова.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в российских регионах всё ещё остаётся напряжённой. По его мнению, помочь избежать большего числа заражений может только вакцинация.