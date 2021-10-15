В России зафиксирован новый антирекорд смертности от COVID

В России зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса — за минувшие сутки скончались 999 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 221 313 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

Кроме того, обновился максимальный суточный прирост заражений COVID-19. За последние 24 часа коронавирус выявлен у 32 196 человек. Общее число заразившихся в России за всё время пандемии приближается к 8 млн.

За сутки из российских больниц выписаны 22 268 пациентов. Всего от коронавируса вылечились около 7 млн россиян. Под наблюдением медиков настоящее время находятся более полутора миллионов жителей страны.

В Москве, которая остаётся лидером по уровню заболеваемости и смертности от COVID в России, за сутки зафиксирован 6631 новый случай заражения. Жертвами инфекции стали 70 жителей столицы.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ситуация с коронавирусом в России сложная, но оснований для введения локдауна на федеральном уровне нет. По её словам, данная мера нецелесообразна, поскольку будет иметь крайне негативные последствия для людей и для страны в целом.