В России зафиксировали значительный рост спроса на маски и лекарства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России зафиксировали значительный рост спроса на маски и лекарства на фоне распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли. По их данным, спрос на медицинские маски вырос на 60%, а продажи лекарств в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 21%.

В частности, самой популярной категорией препаратов стали лекарства от простуды и гриппа. По данным ритейлеров, чаще всего россияне искали «Нурофен», «Терафлю», а также назальные капли «Снуп» и «Отривин».

Кроме того, россияне стали чаще покупать фрукты, особенно цитрусовые.

За последние две недели пользователи сервиса стали заказывать цитрусовые — спрос на апельсины вырос на 29%, на лимоны — 23%. Чаще стали покупать также чеснок (плюс 7%), — сообщили ритейлеры.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм гриппа H1N1 (свиной грипп) в 2022 году пришел в Россию всерьез. По ее словам, этот вариант наносит самый серьезный ущерб здоровью человека. Глава Роспотребнадзора напомнила, что для профилактики инфекции необходимо после возвращения из людных мест вымыть лицо, руки и промыть носоглотку чистой водой, что снижает риск инфицирования.

В свою очередь инфекционист Сергей Рябов посоветовал россиянам для профилактики гриппа и ОРВИ вести здоровый образ жизни, который подразумевает чередование физической и умственной активности. Он также порекомендовал добавить фрукты и овощи в рацион для поддержания иммунитета, напомнил о необходимости надевать медицинские маски в местах скопления людей.