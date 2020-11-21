В России за сутки выздоровело рекордное число пациентов после COVID-19

https://static.news.ru/photo/19816160-2bd1-11eb-ba66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России от коронавируса излечился 26 021 человек. Это стало рекордным показателем в стране за весь период пандемии. Таким образом, общее число излечившихся составило 1 577 435 человек.

Также по данным оперштаба по борьбе с заболеванием, на 21 ноября было выявлено 24 822 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в стране заразились 2 064 748 человек. Общее количество летальных исходов составляет 35 778, из них 467 — за последние сутки.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией, могут быть опасны для окружающих в течение всего периода болезни и даже, в отдельных случаях, некоторое время после выздоровления. Однако наиболее заразным больной COVID-19 является в первую неделю.

Как пояснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, концентрация вируса в верхних дыхательных путях может быть высокой уже за два-три дня до появления основных симптомов: кашля, слабости, потери вкуса и обоняния. Этого достаточно, чтобы заражать окружающих.

Кроме того, частицы вируса, определяемые методом ПЦР, могут находиться в верхних дыхательных путях до 105 дней. Таким образом, пациент, вылечившийся от коронавируса, может считаться безопасным для окружающих только при отрицательном результате ПЦР-теста, писал NEWS.ru.