В России за сутки выявили свыше 113 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В России выявили 113 122 новых случая заражения коронавирусом. Это новый антирекорд по числу заболевших за сутки. Наибольшее число больных зафиксировано в Москве — 26 488 человек, а также в Санкт-Петербурге (14 939) и Подмосковье (10 725), сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего за сутки госпитализировали 14 570 человек с COVID-19. Выздоровели 30 010 пациентов, скончались 668 человек.

Количество госпитализаций <...> составило 14 570 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,7%, — говорится в сообщении.

Также в оперштабе отметили, что в 78 российских регионах был выявлен новый штамм коронавируса «омикрон».

Всего за период пандемии в России было зарегистрировано 11 615 779 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 330 111 летальных исходов, вылечились 10 189 207 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в мире насчитывается 364 млн инфицированных, более 5,6 млн человек скончались.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что пришедшая в Россию пятая волна коронавируса может продлиться до четырёх месяцев. По его словам, коллективный иммунитет в стране пока ещё невысок — меньше 60%. Темпы вакцинации граждан РФ тоже недостаточные.