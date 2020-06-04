В России за сутки выявлено 8726 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/84ce8ffa-a6fd-11ea-8b92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 8726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 449 834. Таковы данные федерального оперативного штаба по состоянию на утро 5 июня.

Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них 3235 человек не имели никаких симптомов болезни. За сутки от COVID-19 скончались 144 человека. Число летальных исходов с начала пандемии в России составило 5528.

Вылечились и выписаны из больниц по выздоровлении 8057 человек. В общей сложности с инфекцией справились 212 680 пациентов.

4 июня директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге высказал мнение, что вторая волна коронавируса наступит уже в сентябре. Он призвал к этому времени принять дополнительные меры, писал NEWS.ru.