В России за сутки выявили почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cd065d84-8600-11ea-b25d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

За минувшие сутки в России зафиксировано 5849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии составило 68 622 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб.

Лидируют по числу заразившихся Москва, Московская область и Санкт-Петербург. 2697 вновь заболевших не имеют клинических проявлений болезни. Число летальных исходов за сутки составило 60, с начала распространения болезни в России скончались 615 человек.

NEWS.ru

За сутки по выздоровлении выписаны 677 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Ненецкий автономный округ объявлен свободным от коронавируса. Единственный человек, у которого был выявлен COVID-19, сдал два теста, которые показали отрицательный результат.