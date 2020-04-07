В России за сутки выявили ещё 1154 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировали 1154 случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 7497 заболевших в 81 регионе.
По данным на 7 апреля, число летальных исходов за весь период с начала распространения инфекции составило 58. При этом выздоровевших пациентов стало 494 человека.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, за сутки от COVID-19 скончались 11 человек. Два летальных исхода зарегистрированы в Москве, пять — в Московской области. Один больной мер в Краснодарском крае, ещё по одному человеку скончались в Бурятии, Приморском крае и Иркутской области.
Ранее, как писал NEWS.ru, 80-летняя пациентка республиканской больницы с подтверждённым COVID-19 скончалась в Уфе. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
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