В России за сутки выявили ещё 1154 случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d5e63006-78a3-11ea-8d5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки в России зафиксировали 1154 случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 7497 заболевших в 81 регионе.

По данным на 7 апреля, число летальных исходов за весь период с начала распространения инфекции составило 58. При этом выздоровевших пациентов стало 494 человека.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, за сутки от COVID-19 скончались 11 человек. Два летальных исхода зарегистрированы в Москве, пять — в Московской области. Один больной мер в Краснодарском крае, ещё по одному человеку скончались в Бурятии, Приморском крае и Иркутской области.

Ранее, как писал NEWS.ru, 80-летняя пациентка республиканской больницы с подтверждённым COVID-19 скончалась в Уфе. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.