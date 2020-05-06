В России за сутки выявили более 10,5 тысячи случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b2dfe372-8f6e-11ea-88ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России зафиксировано 10 559 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Таким образом, общее число инфицированных достигло 165 929. Таковы данные оперативного штаба на утро 6 мая.

Большинство новых случаев выявлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них 4314 (40,9%) человек — без клинических проявлений болезни.

За сутки вылечились 1462 пациента, а число выздоровевших пациентов с начала пандемии увеличилось до 21 327 человек. Всего от инфекции скончались 1537 человек, за сутки зарегистрировано 86 смертей.

Ранее в Минздраве сообщили, что суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в России составляет 7,9%. Его увеличение не сказалось на числе заболевших с тяжёлыми симптомами, писал NEWS.ru.