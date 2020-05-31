В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано 9035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 414 878. Таковы данные федерального оперативного штаба по состоянию на утро 1 июня.
Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них 3622 человека не имели никаких симптомов болезни.
За сутки от COVID-19 скончались 1622 человека. Число летальных исходов с начала пандемии в России составило 4855. Вылечились и выписаны из больниц по выздоровлении 3994 пациента. В общей сложности с инфекцией справились 175 877 россиян.
Как писал NEWS.ru ранее, первые партии российского лекарства от коронавируса готовятся к отправке в медицинские учреждения России. «Авифавир» пока единственный препарат в мире, который одобрен для лечения от коронавируса.
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