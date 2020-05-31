В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/61b63352-a3dc-11ea-a3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 9035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 414 878. Таковы данные федерального оперативного штаба по состоянию на утро 1 июня.

Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Из них 3622 человека не имели никаких симптомов болезни.

За сутки от COVID-19 скончались 1622 человека. Число летальных исходов с начала пандемии в России составило 4855. Вылечились и выписаны из больниц по выздоровлении 3994 пациента. В общей сложности с инфекцией справились 175 877 россиян.

Как писал NEWS.ru ранее, первые партии российского лекарства от коронавируса готовятся к отправке в медицинские учреждения России. «Авифавир» пока единственный препарат в мире, который одобрен для лечения от коронавируса.