В России за сутки выявили 8952 случая заражения коронавирусом

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Минздрав предложил учредить награды для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Башкирии заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Сейчас будут учреждены ещё несколько наград специально для медиков, — приводит его слова РИА Новости. Ранее Мурашко заявил, что региональные власти получили необходимые средства для федеральных выплат медикам за май....