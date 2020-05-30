В России за сутки выявили 8952 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 8952 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших достигло 396 575 тысяч. Таковы данные федерального оперативного штаба на утро 30 мая.
Большинство новых случаев зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Также в лидерах антирейтинга Свердловская и Нижегородская области.
За сутки произошёл 181 летальный исход. Всего с начала пандемии от коронавируса в России скончались 4555 пациентов. За сутки полностью выздоровели 8212 человек, общее число вылечившихся от инфекции превысило 167 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что статистика по коронавирусу учитывает пять групп, к которым можно отнести пациентов, скончавшихся от осложнений, вызванных инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, к первой группе относят тех, у кого COVID-19 при жизни или посмертно был подтверждён тестом. Во вторую группу относят случаи, когда коронавирус не был выявлен лабораторно.
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