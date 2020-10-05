В России за сутки выявили 11 615 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/dc488888-07a8-11eb-87cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 11 615 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 237 504.

Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, за последние 24 часа в том числе были выявлены активно 3282 (28,3%) случаев без клинических проявлений. Темп прироста составляет 0,9%.

Как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что новое плато по коронавирусу после всплеска заболеваемости наступит достаточно быстро. При этом оно окажется более длительным, чем весной.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России в целом управляемая.