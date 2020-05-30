В России за сутки скончались 138 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/12feadc6-a313-11ea-adfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в России умерли 138 человек с подтверждённым COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии составило 4693. Таковы данные оперативного штаба по состоянию на утро 31 мая.

Большинство смертей (68) пришлось на Москву. В Московской области скончались 25 пациентов, в Санкт-Петербурге — 13. Девять летальных исходов зафиксировано в Дагестане и пять — в Нижегородской области.

Всего в стране заболели 405 843 человека. За сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения. Число выздоровевших составило 171 883.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский препарат от коронавируса «Авифавир» может поступить в российские больницы 11 июня. Его нельзя будет купить, так как лекарство предоставят медучреждениям, где лечат больных COVID-19.