В России за сутки от COVID-19 скончались 508 человек

https://static.news.ru/photo/9ede0cb4-36d5-11eb-89a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За минувшие сутки в России умерли 508 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции за время пандемии достигло 42,6 тысячи человек.

Новых случаев заражения зафиксировано 28,7 тысячи. Всего с начала пандемии в стране заболели 2,4 млн человек.

Из больниц по выздоровлении за последние 24 часа выписаны 27,6 тысячи пациентов. Всего от коронавируса вылечились 1,9 млн россиян, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, Россия остаётся на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Лидируют по-прежнему США, где выявлено 14,3 млн случаев заражения. Второе место занимает Индия (9,6 млн), третье — Бразилия (6,5 млн.)

Всего в мире заболели около 66 млн человек. Из них умерли более 1,5 млн, выздоровели 42,3 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве началась вакцинация жителей от коронавируса. Первыми прививку могут получить граждане от 18 до 60 лет из группы риска: сотрудники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб. Для других категорий вакцина станет доступна позднее.